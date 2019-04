Shvydkoy: l’incendio a Notre Dame è una tragedia per la cultura mondiale 

Le conseguenze dell’incendio nella Cattedrale di Notre Dame saranno difficili da eliminare, è una tragedia per la cultura mondiale, ha detto il rappresentante speciale del Presidente della Federazione russa per la Cooperazione culturale internazionale, Michail Shvydkoy.

L'incendio nella Cattedrale di Notre Dame è scoppiato stasera. Secondo i media, l’incendio ha colpito la parte superiore della guglia e l'orologio della Cattedrale. Intorno alla cattedrale è stato creato un perimetro di sicurezza e del servizio di soccorso. Numerosi vigili del fuoco stanno lottando contro il fuoco.

"È una tragedia enorme per la Francia, e per tutta la cultura mondiale, perché Notre Dame de Paris è un simbolo della storia francese e in un certo senso un simbolo dell'Europa. Quello che è perduto, temo, sarà molto difficile da riavere. In ogni caso sarà una copia" ha detto Shvydkoy.

Francia, incendio nella Cattedrale di Notre-Dame VIDEO - FOTO - TUTTE LE NOTIZIE

L'inviato speciale del presidente russo ritiene che la valutazione dei danni sarà fatta nei prossimi due giorni. "Naturalmente, faremo del nostro meglio per aiutare i francesi", ha detto. "È importante capire e valutare ciò che è necessario per riportare in vita questa grande opera della cultura mondiale".