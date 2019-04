RT: aperta la ricezione delle domande per il Premio internazionale Khaled Al-Hatib

“Il canale RT ha aperto la ricezione delle domande di partecipazione al premio Khaled Alkhateb Memorial Awards, il premio annuale internazionale, conferito ai giornalisti per le migliori opere provenienti da zone di conflitto. Il premio è stato istituito in memoria del giornalista Khaled Al-Khatiba morto in Siria, che ha collaborato con RT Arabic. Nel 2019, si terrà per la seconda volta", si legge nel messaggio.

È stato riferito che il premio viene assegnato in tre categorie: "Miglior lavoro dalla zona di conflitto: lungometraggio", "Miglior lavoro dalla zona di conflitto: cortometraggio","Miglior lavoro da una zona di conflitto: testo”.

Alla prima edizione del premio hanno partecipato autori di lavori in dieci lingue, da più di 20 paesi. I premi sono stati assegnati ai concorrenti di Iraq e Irlanda, che hanno raccontato la situazione in Iraq e in Siria dopo la cacciata dei militanti dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.

Inoltre, un giornalista di Singapore ha ricevuto un premio per un reportage sulla città presa dai terroristi a Marawi nel sud delle Filippine. La giuria del premio comprendeva importanti giornalisti stranieri e russi, tra cui Irada Zeynalov e Evgeny Poddubny.

I vincitori del secondo premio annuale Khaled Alkhateb Memorial Awards saranno annunciati il 30 luglio, in occasione dell'anniversario della morte del giornalista di 25 anni, che lavorava con RT Arabic. Khaled Al-Hatib è morto per un lancio di razzi da parte di militanti nella provincia siriana di Homs nel 2017. Con i suoi lavori ha raccontato le lotte delle forze governative siriane contro i terroristi. Nel 2018 il presidente Vladimir Putin ha firmato il decreto per la medaglia post-mortem conferita al giornalista "per il coraggio", è stata consegnata alla sua famiglia alla prima cerimonia del Khaled Alkhateb Memorial Awards.