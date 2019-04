Sarraj: circa 800mila migranti libici possono arrivare in Europa

"L'attuale crisi di Tripoli, tenendo conto dell'offensiva delle truppe del comandante Khalifa Haftar contro la capitale libica, può spingere 800 mila immigrati, tra cui i criminali e islamisti legati al allo Stato Islamico a partire verso l’Italia e altri paesi costieri europei” ha detto Sarraj.

In precedenza, del rischio del peggioramento della crisi migratoria, ha parlato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il primo ministro italiano, Giuseppe Conte.

© AP Photo / Kenny Karpov/SOS Mediterranee Migranti dirottano mercantile diretto in Libia, ora vanno verso Malta

Secondo Tajani ,"la situazione in Libia comporta il rischio di una nuova ondata della crisi migratoria, con un aumento del flusso dei migranti, soprattutto in Italia e in altri paesi del Mediterraneo".

A sua volta, Conte ha detto che la situazione di tensione in Libia porterà a una crisi umanitaria nel paese, e ciò sarà la causa di un grande flusso di immigrati in Europa. Il 4 aprile, il comandante Khalifa Haftar ha annunciato l'inizio dell'offensiva su Tripoli con un discorso ai soldati.