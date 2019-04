Arrivano sollecitazioni dalla Ue per bloccare l’estradizione di Assange negli Stati Uniti

“L'Unione Europea deve agire per fare di tutto per proteggere un editore e giornalista politicamente perseguitato” hanno dichiarato alcuni membri dell’europarlamento e del Bundestag".

Il membro del Parlamento europeo Ana Miranda e i legislatori del Bundestag tedesco Sevim Dagdelen e Heike Haensel hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, opponendosi alla persecuzione del fondatore di WikiLeaks Julian Assange e invitando le autorità del Regno Unito e dell’UE a impedire l’estradizione di Assange negli Stati Uniti.

L’11 aprile, Assange è stato arrestato presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra per ordine di estradizione statunitense dopo che Quito ha revocato il suo asilo politico. Il fondatore di WikiLeaks ora affronta la minaccia di estradizione verso gli Stati Uniti con l’accusa di cospirazione per commettere intrusioni informatiche e potrebbe arrivare fino a cinque anni di prigione.

“Siamo fortemente contrari alla criminalizzazione di Julian Assange e WikiLeaks. … Invitiamo il governo britannico a non estradare Julian Assange negli Stati Uniti. L’Unione Europea deve agire per fare di tutto per proteggere un editore e giornalista politicamente perseguitato”, si legge nella dichiarazione.

© REUTERS / Mariana Bazo Il presidente dell'Ecuador accusa Assange di aver usato l'ambasciata per spionaggio

I legislatori hanno condannato il comportamento del governo ecuadoriano la scorsa settimana, definendolo una flagrante violazione del diritto internazionale. Secondo i parlamentari, la situazione intorno ad Assange crea un pericoloso precedente che minaccia il giornalismo, la libertà di parola e i media in tutto il mondo. I tre legislatori hanno anche protestato davanti alla prigione di Londra, dove si dice che Assange sia stata tenuta.

Tuttavia, Scotland Yard non conferma la posizione di Assange. Dal 2012, Assange risiedeva presso l’Ambasciata ecuadoriana a Londra per evitare l’estradizione in Svezia, dove ha affrontato un’indagine sulle accuse di reati sessuali. Mentre la polizia svedese ha abbandonato l’indagine nel 2017, Assange era ancora diffidente di essere estradato negli Stati Uniti. Assange ha guadagnato fama dopo che WikiLeaks ha pubblicato un gran numero di documenti classificati, tra cui alcuni che hanno rivelato abusi di potere e crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Afghanistan e in Iraq, e nel campo di detenzione di Guantanamo Bay.