Germania: ex capo della Volkswagen denunciato per “il dieselgate"

La procura della città di Braunschweig in Bassa Sassonia ha denunciato cinque persone coinvolte “nello scandalo del diesel", tra loro c’è l'ex amministratore della Volkswagen Martin Winterkorn, si dice nel comunicato stampa della procura.

Come si legge nella dichiarazione, i cinque membri che in precedenza ricoprivano alla Volkswagen posizioni dirigenziali, sono accusati di "molti reati", in particolare, "è particolarmente grave il caso di frode e violazione della legge sulla concorrenza sleale".

Inoltre, secondo l'accusa, nel 2014 la Volkswagen ha aggiornato il programma dell’auto che “avrebbe dovuto contribuire a garantire a nascondere la vera causa degli eccessivi indicatori delle emissioni durante il normale uso dei veicoli". Ne era a conoscenza l'ex capo Winterkorn, si legge nel comunicato stampa.

© AFP 2019 / DPA/ JAN WOITAS Accuse della Commissione Europea contro BMW, Daimler e Volkswagen

Il gruppo Volkswagen nell'autunno del 2015 è stato al centro del cosiddetto " scandalo del diesel ". Poi la società è stata accusata negli USA di aver manomesso il dispositivo che calcola le vere emissioni.

Il governo americano ha obbligato al ritiro di 482mila autovetture Volkswagen e Audi vendute nel paese dal 2009 al 2015. Nel mese di aprile 2017, Volkswagen ha concordato il riacquisto delle auto da parte dei consumatori e il pagamento di una compensazione.

A marzo, la Sec, commissione scambi e sicurezza, negli Stati Uniti ha anche presentato accuse di frode contro la casa automobilistica tedesca Volkswagen, contro le sue due aziende "figlie" e contro l'ex amministratore della società Martin Winterkorn.

Secondo le nuove accuse della Sec, la Volkswagen ha emesso titoli per più di 13 miliardi di dollari nel 2014 e 2015. Allo stesso tempo, i manager della società sapevano che le letture sulle emissioni in oltre 500mila veicoli negli Stati Uniti superavano seriamente la norma consentita.

Nascondendo i tassi di emissione reali, la Volkswagen ha ricevuto un investimento emettendo titoli a tassi più attraenti.