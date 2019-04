Un ufologo individua una navicella affondata nei pressi del triangolo delle Bermuda

L'ufologo osserva che stava studiando il triangolo delle Bermuda, poiché voleva verificare i dati di Wikileaks, secondo cui i i meteorologi fotografano costantemente questa zona, per rilevare gli ufo affondati in fondo del mare.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Trovata nave aliena nel Triangolo delle Bermuda

Uno studio attento su questa parte dell'Oceano Atlantico, tramite una mappa di Google Earth, ha portato alla individuazione di un relitto, che giace sul fondo del mare.

Scott Waring ha scoperto due parti presumibilmente dello stesso natante, a breve distanza l'una dall'altra. Una delle due è capovolta, la seconda è in una posizione normale. Queste parti della nave affondata sono coperte da un denso strato di ruggine, quindi si può concludere che la navicella sia affondata abbastanza tempo fa.

Gli utenti della rete hanno iniziato a discutere immediatamente della nuova scoperta in tutto il mondo. Hanno notato che questa insolita navicella affondata si trova non molto in profondità, quindi può essere considerata anche parte di un satellite. Dopo la discussione, hanno concluso che stavano parlando solo di 10-20 metri. I fan di Scott Waring non sanno se il relitto è collegato o meno agli ufo.