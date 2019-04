La Russia si augura che non si sia mai uno scontro militare con la NATO, perché sarebbe una catastrofe per l'intera umanità. Lo ha dichiarato oggi, in un'intervista a Sputnik, il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko.

"Per quanto riguarda il conflitto armato con la NATO, tutte le persone ragionevoli sperano che ciò non accada mai: sarebbe una catastrofe per tutta l'umanità. Sono sicuro che lo capiscono sia a Washington che a Bruxelles. Tuttavia, nella situazione odierna, il rischio di incidenti è in aumento, ma devono essere evitati", ha detto Grushko.

