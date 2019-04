Fukushima Daiichi, al via operazione di rimozione del combustibile nucleare

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), il gestore della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, diventato luogo simbolo del peggior disastro nucleare, ha iniziato i primi tentativi di rimozione del combustibile dalle piscine di stoccaggio delle tre unità che hanno subito gravi disastri durante l’incidente.

L’azienda ha comunicato che intende rimuovere un totale di 52 barre di combustibile inutilizzato da un pool di stoccaggio all’interno dell’unità 3, che conserva anche 514 aste inutilizzate, utilizzando apparecchiature controllate a distanza, ha riferito l’emittente NHK. Le barre di combustibile rimosse sono pronte per essere collocate in contenitori speciali e trasportate in un altro bacino di stoccaggio nel sito.

Prima dell’inizio dell’operazione, TEPCO ha liberato l’unità 3 dai detriti prodotti dall’esplosione del 2011. Piccoli pezzi di detriti sono stati trovati nel pool di stoccaggio stesso, ma l’azienda ha detto che i gruppi di combustibile non hanno subito danni, ha aggiunto l’emittente. L’operazione è iniziata quasi quattro anni e mezzo dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, secondo l’emittente. L’agenzia di stampa Kyodo ha riferito che il lavoro sarebbe continuato in giugno dopo che i primi sette gruppi di combustibile che sarebbero stati rimossi dal bacino di stoccaggio erano stati controllati.

L’operazione di rimozione del combustibile nell’unità 3 dovrebbe essere completata nel 2020, mentre le unità 1 e 2 dovrebbero essere liberate dal combustibile nel 2023. Si stima che nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi vi siano 1.573 barre di combustibile.

L’incidente alla centrale è stato causato da uno tsunami di 46 piedi che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 a seguito di un terremoto offshore di magnitudo 9,0. L’incidente di Fukushima Daiichi è stato causato da uno tsunami di 46 piedi che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 a seguito di un terremoto in mare aperto di magnitudo 9,0. Il crollo di tre unità su quattro e le esplosioni idrogeno-aria, provocate da un guasto ai sistemi di raffreddamento, hanno causato la fuoriuscita di materiali radioattivi e la chiusura dell’impianto.