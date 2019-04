La compagnia russa Novatek intende trasferire il punto di trasbordo di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Norvegia alle isole Kildin, in Russia, entro la fine dell'anno, a causa della pressione esercitatata dagli Stati Uniti. Lo riferiscono oggi i media russi.

Novatek ha confermato che l'azienda è impegnata nella progettazione di nuovi punti di trasbordo nell'oblast di Murmansk. Il progetto è già stato approvato dal ministero russo dei trasporti. Tuttavia, la decisione dell'azienda dovrà essere ancora vagliata dal ministero della difesa, dal momento che nella regione sorgono le basi principali della Flotta del Nord.

Parlando delle ragioni del trasferimento del trasbordo, i media russi hanno spiegato che la cittadina norvegese di Honningsvag non era un buon posto in termini di condizioni meteorologiche. Allo stesso tempo, non escludono il fatto che potrebbe essere stata la pressione degli Stati Uniti esercitata sulla Norvegia a costringere l'azienda a spostare il punto di trasbordo.

Il trasbordo del GNL è necessario per ottimizzare l'uso delle petroliere petroliere rompighiacchio Arc7.

Nel dicembre dello scorso anno, il direttore di Novatek, Leonid Mikhelson, si è lamentato del fatto che i paesi occidentali hanno iniziato a fare pressione sulle autorità norvegesi a causa della cooperazione con l'azienda russa. Egli ha osservato che, a causa del progresso dei tassi di produzione, l'impresa ha dovuto ricorrere all'aiuto dei colleghi norvegesi, sul cui territorio Novatek ha un punto di trasbordo di GNL.