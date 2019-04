Nave con 5 tonnellate di cannabis fermata al largo della Libia

Per quattro mesi è durata l'operazione delle forze speciali turche avviata dopo che erano state ottenute informazioni sui progetti di portare in Turchia via mare 5 tonnellate di cannabis.

Si tratta della nave Pervinoğulları battente bandiera turca che faceva rotta verso le coste della Turchia dopo aver caricato a bordo la droga in Senegal e Mauritania.

Dopo l'arresto della nave sono state confiscate 5 tonnellate di cannabis in polvere e fermate 13 persone.