Per controspionaggio tedesco resta alta la minaccia terroristica dell'ISIS

Secondo il direttore del controspionaggio tedesco Thomas Haldenwang, dagli islamisti in Germania ci si può aspettare un attacco terroristico o sostegno nell'organizzazione di un attentato in qualsiasi momento.

Il capo dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione della Germania (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV: controspionaggio - ndr) ritiene che non si debbano sottovalutare le possibilità dei terroristi dell'ISIS, nonostante le sue sconfitte militari in Medio Oriente. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Welt am Sonntag pubblicata oggi.

"Non posso rinunciare all'allerta per quanto riguarda l'ISIS", ha detto il direttore del BfV. "Dobbiamo essere ancora pronti ad un attacco terroristico in Germania in qualsiasi momento", ha detto. Il gruppo terroristico, secondo Haldenwang, in Europa "agisce principalmente sul web tra i siti fondamentalisti per commettere attacchi terroristici e controllare i suoi sostenitori".

Il controspionaggio tedesco rileva un aumento del numero di islamisti potenzialmente pericolosi in Germania, ha sottolineato Haldenwang. Ora in Germania ci sono circa 2.240 radicali islamici.

"Crediamo che in qualsiasi momento possiamo attenderci da loro un attacco terroristico o il sostegno organizzativo ad esso", ha sottolineato.

Il capo del BfV ha anche espresso preoccupazione per il ritorno degli ex combattenti dello Stato Islamico in Germania.