USA e Brasile hanno chiesto a Russia e Cina di non supportare più Maduro

Gli Stati Uniti e il Brasile chiedono a Cuba, Russia e Cina di smettere di sostenere il presidente venezuelano Nicolas Maduro, si legge in un comunicato del Dipartimento di stato, pubblicato dopo la telefonata del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, con il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo.

Nella dichiarazione si sottolinea inoltre che le parti hanno confermato l'intenzione di continuare a lavorare per risolvere la “crisi umanitaria, economica, politica in Venezuela, nonché ostacolare la sua influenza sui paesi vicini".

In precedenza Pompeo ha accusato Mosca di "intervento" in Venezuela. Allo stesso tempo, il capo del Dipartimento di Stato ha definito Maduro “un ex leader".

