"Non importa cosa abbia affrontato questa splendida città, dai Celti ai vichinghi e dai recenti avvelenamenti di novichok: ha vinto. Rimane divinamente attraente, con la cattedrale in pieno centro"ha detto il giornale.

Gli autori della classifica ricordano che l'anno scorso i negozi della città erano vuote, i turisti hanno cercato di stare lontano dalla città, e gli abitanti si sentivano a disagio. "Ora c'è un vero ottimismo nell'aria", scrivono.

Inoltre, c’è il sostegno reciproco che i cittadini si prestano a vicenda, una ricca cultura, una buona rete di trasporto e aria pulita.

A Salisbury il 4 marzo 2018, secondo le affermazioni delle autorità britanniche, sono stati avvelenati l’ex agente GRU Sergey Skripal e sua figlia Yulia, questo ha provocato un grande scandalo internazionale. Londra ritiene che nell'avvelenamento con la sostanza A234 è coinvolto lo Stato russo, Mosca smentisce categoricamente. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che "il caso Skripal" si sgretola a causa della mancanza di prove di colpevolezza della Russia.

La procura della Gran Bretagna, il 5 settembre, ha accusato due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Bashirov, di quattro atti, tra cui il tentato omicidio degli Skripal e del poliziotto Nick Bailey. Londra sostiene che i due facciano parte della GRU.

Gli stessi sospetti, in un'intervista a RT e Sputnik, hanno dichiarato, in particolare, che hanno visitato Salisbury come turisti, non sapevano degli Skripal e lavorano nel settore del fitness.

Alla domanda della redattrice capo Margherita Simonyan, su cosa facessero nella cittadina, hanno risposto che volevano vedere luoghi di interesse: la cattedrale e Old Sarum.