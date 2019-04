Nuovo governo palestinese: Abbas ha giurato 

Steja ha sostituito Rami Hamdallah, senza partito, il cui ufficio tecnocrate era stato creato nella speranza di riprendere il controllo della striscia di Gaza, dove regna l'opposizione islamista.

Il governo, il cui potere è ancora limitato alla riva occidentale del fiume Giordano, è composto da 22 ministri. Secondo l'agenzia ufficiale Wafa, non sono state assegnate nomine per i ministri dell’interno e per le questioni religiose.

Il movimento che governa la striscia di Gaza, Hamas, ha definito il nuovo governo "separatista" e ha detto che non riconosce la sua legittimità.

© Sputnik . Maksim Blinov USA influenzano negativamente la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Palestina

"La formazione del movimento Fatah del Governo di Steja, continua la politica dei passi unilaterali, aggravando la divisione, a scapito del popolo palestinese e dell'unità. Questo governo separatista manca di legittimità costituzionale”, ha detto in un comunicato Hamas.

Il movimento che da quasi 12 anni governa nella striscia di Gaza, sotto sanzioni, isolata dal mondo esterno, vive conflitti militari e il peggioramento della situazione socio-economica. Gli oppositori islamisti del movimento controllano la rive occidentale attraverso le istituzioni dell'autorità nazionale palestinese, godono di riconoscimento internazionale e supporto.