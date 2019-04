Vice Ministro Esteri russo: conseguenze negative per l'attività della NATO sul Mar Nero

“Sicuramente è negativa l'attività nella regione del Mar Nero, non aggiunge sicurezza, mina la stabilità regionale. Noi, ovviamente, prenderemo tutte le misure necessarie per neutralizzare le minacce maggiori dell’attività della NATO in questa regione, seguiamo con attenzione lo sviluppo della pianificazione dell'alleanza per rafforzare la presenza in questa regione, risponderemo in modo appropriato” ha detto Grushko a margine della riunione del Consiglio per la politica estera e difesa.

© Sputnik . Igor Chuprin Mar Nero: terminano esercitazioni NATO Sea Shield

Ha aggiunto che “è nostra profonda convinzione che la sicurezza in questa regione debba essere assicurata principalmente attraverso la cooperazione dei paesi del Mar Nero".

"Tutti gli ingredienti necessari per questo ci sono: c’è l’organizzazione della Cooperazione Economica del Mar Nero nel settore militare, è un documento sulle misure di fiducia che riguarda il Mar Nero. Speriamo che riprenderà l'attività di raggruppamento del Black Sea Four (gruppo di interazione operativa navale), che è stato creato per l’interazione delle flotte degli stati sul Mar Nero", ha aggiunto.