Il decollo di un caccia Su-27SM durante un acquazzone (VIDEO)

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un video del decollo di un caccia Su-27 sotto la pioggia. L'aereo è salito in cielo, nonostante le condizioni meteorologiche, e ha accompagnato i bombardieri strategici Tu-160 sul Mar Nero.

"In volo i piloti hanno ricevuto le coordinate degli aeromobili a lungo raggio, e quindi con i bersagli aerei, ad essi si sono avvicinati", dice il dipartimento. I piloti, alternativamente, hanno lavorato sull’accompagnamento degli aerei Tu-160, e poi hanno eseguito l'intercettazione del nemico aereo.

La difesa ha sottolineato che la pianificazione delle attività di addestramento al combattimento si svolge durante le esercitazioni della NATO "Scudo Marino 2019".

Le manovre multifunzionali dell'alleanza, a cui hanno partecipato anche marinai ucraini e georgiani, si sono svolte nel mar Nero dal 5 al 13 aprile.

Anche le navi della flotta russa del Mar Nero erano in mare per le esercitazioni. Tra le altre cose i marinai hanno lavorato sul carico di blindati e del personale sulla grande nave anfibia Azov, usando mezzi semi-sommergibili per l'atterraggio sul tratto di costa.