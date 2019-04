L'Unione europea non è più il principale partner commerciale della Russia, dice Lavrov

"Si rafforza la direzione orientale nella nostra politica estera in generale. Ora non è più l'Unione Europea, ma sono la Cina, i paesi della Csi, dell’Asia-Pacifico e Brics i nostri principali partner commerciali. La quota europea, secondo i dati del servizio Federale delle dogane, negli ultimi cinque anni nel commercio con la Russia, è scesa dal 49 per cento al 42,7 e quella di Csi, Cina, altri paesi dell'Asia-Pacifico e Brics è salita dal 40 per cento a oltre il 45", ha detto Lavrov parlando a una riunione del Consiglio per la politica estera e di difesa il ministro.

Secondo Lavrov "è, in generale, la risposta ai pessimisti, che non credono nella nostra capacità di cambiare rapidamente e trarre vantaggio dai processi di ascesa dell'Asia".