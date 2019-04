A Washington non è riuscita la "guerra lampo” in Venezuela, ha detto Lavrov

La "guerra lampo" in Venezuela a Washington non è riuscita, ma gli Stati Uniti non mettono fine ai tentativi di rovesciare il regime del Presidente Nicolas Maduro, ha detto il ministro degli Esteri della Federazione russa Serghej Lavrov.

"Il Venezuela è sulla bocca di tutti. La guerra lampo per il cambiamento di regime (degli Stati Uniti) non è riuscita, ma l’obiettivo di rovesciare il legittimo presidente del Venezuela gli americani non lo abbandonano", ha detto Lavrov, parlando in una riunione del Consiglio per la politica estera e di difesa.

In Venezuela il 21 gennaio sono iniziate le proteste di massa contro il presidente Nicolas Maduro, poco dopo il suo giuramento.

Il capo dell'Assemblea Nazionale, sotto il controllo dell'opposizione, Juan Guaidò si è dichiarato illegalmente capo provvisorio dello stato. Un certo numero di paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, lo ha riconosciuto mentre Maduro lo ha definito fantoccio degli Stati Uniti. Russia, Cina, Turchia e molti altri paesi hanno sostenuto Maduro come presidente legittimo.

