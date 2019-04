Australia: gattino sopravvive a mezz'ora di lavaggio in una lavatrice

La gattina di sei mesi Poppy è sopravvissuta a un ciclo di lavaggio di mezz'ora in una lavatrice, riferisce ABC News.

Si noti che il proprietario dell'animale domestico non ha notato come l’animale si era addormentato nel cesto per la biancheria, e lo ha accidentalmente messo nella lavatrice. Dopo un po' ha scoperto che Poppy era scomparsa. La gattina è stata trovata solo mezz'ora dopo, poco prima che la modalità di rotazione fosse attivata.

L'animale è stato portato in una clinica veterinaria, dove gli è stata diagnosticata una lesione alla testa e lesioni agli occhi. Inoltre, la gattina aveva una bassa temperatura e nei polmoni a causa dell’acqua. Tuttavia, dopo tre settimane Poppy si è completamente ristabilita.