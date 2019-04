Militare USA uccide donna a Okinawa: Tokyo protesta con l'ambasciatore statunitense

All'inizio della giornata, ci sono stati rapporti che un militare americano e una donna giapponese sono stati trovati morti in uno degli appartamenti nella città di Tyatan. L'americano avrebbe ucciso la donna giapponese per poi suicidarsi.

Secondo il ministero degli Esteri, il vice ministro degli Esteri giapponese, Takeo Akiba, ha dichiarato per telefono all'ambasciatore statunitense William Hagerti di essere "estremamente turbato" per quanto accaduto ed ha espresso un forte disappunto. Il diplomatico giapponese ha chiesto che gli Stati Uniti cooperino per indagare sulle circostanze dell'omicidio, rafforzare la disciplina dell'esercito americano e prevenire incidenti simili in futuro.

In risposta, l'ambasciatore Hagerty ha espresso il suo "profondo rammarico", ha promesso piena collaborazione con le autorità giapponesi e ha dichiarato che tali incidenti sono inaccettabili.