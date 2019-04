Scienziati trovano la colazione ideale per i malati di diabete

I ricercatori hanno condotto un esperimento di due giorni sui volontari. Il primo giorno hanno mangiato una frittata per colazione, la seconda: farina d'avena con frutta. I pasti rimanenti nei giorni di controllo erano gli stessi. Ogni cinque minuti, i dispositivi registrati sul corpo dei partecipanti registravano il livello di zucchero nel sangue.

L’esperimento ha dimostrato che una colazione a base di grassi con pochi carboidrati, una frittata, ha permesso di evitare il rilascio di zucchero che si verifica nelle persone con diabete di tipo 2 subito dopo aver mangiato. Allo stesso tempo, questo effetto persisteva per tutto il giorno, che è stato una sorpresa per gli scienziati.

"Ci aspettavamo che una colazione con un massimo del dieci percento di carboidrati avrebbe impedito questo salto, ma l'effetto complessivo del controllo e della stabilità del glucosio è stato una sorpresa per noi. L'inclusione di alimenti a basso contenuto di carboidrati e grassi può essere considerata un modo semplice per evitare i salti di zucchero così pericolosi per reni, occhi e vasi sanguigni", ha detto uno degli autori dello studio Jonathan Little.