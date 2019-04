Kim Jong-un promette di aumentare la potenza militare e sviluppare l'energia nucleare

Ieri il leader nordcoreano ha tenuto un discorso alla sessione dell'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord, il cui testo integrale è stato pubblicato sabato dall'agenzia sudcoreana Ryonhap.

"Nel campo della produzione di energia, è necessario sviluppare e creare maggiori capacità di produzione energetica, tra cui l'energia idroelettrica, l'energia mareomotrice e l'energia atomica", ha affermato Kim Jong-un.

Così, ha confermato che il suo paese non rinuncerà completamente agli sviluppi nucleari.

Secondo lui, si dovrebbe "tenere conto che la pace può essere assicurata solo dalla nostra potenza militare, aderire fermamente al principio di autodifesa e quindi rafforzare in modo affidabile la difesa del paese".

"Il potere di difesa è una forte garanzia per la protezione della sovranità della nostra repubblica. Oggi le tendenze alla pace che hanno iniziato a interessare la penisola coreana non sono molto forti, e il disegno aggressivo delle forze nemiche contro la nostra repubblica non è scomparso", ha detto il leader della Corea del Nord.

Ha invitato il governo del paese "a garantire, prima di tutto, tutte le condizioni necessarie per rafforzare l'esercito popolare e trasformare l'intero paese in fortezza, per attuare pienamente il principio dell'autosufficienza, per modernizzare l'industria della difesa e aumentare continuamente il potere di difesa dello stato