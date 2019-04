Emirati Arabi Uniti confermano che invieranno un astronauta sulla ISS il 25 settembre

Il direttore del programma di addestramento degli astronauti degli Emirati del Centro Spaziale Mohammed bin Rashid Salem al-Marri ha confermato a Sputnik che il primo astronauta degli Emirati Arabi andrà in orbita il 25 settembre sulla navicella Soyuz-MS 15 partendo dal cosmodromo di Baikonur.

"I nostri due candidati cosmonauti, Hazzaa al-Mansuri e Sultan al-Nayadi, sono i primi membri della squadra di astronauti degli EAU, e nel prossimo futuro effettueranno varie missioni spaziali, la prima delle quali sarà inviata alla ISS, prevista per il 25 settembre di quest'anno a bordo della navicella Soyuz-MS-15 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan", ha detto al-Marri.

Secondo lui, torneranno sulla Terra sulla nave Soyuz-MS 12.

In precedenza, il rappresentante del centro spaziale ha dichiarato che il primo cosmonauta degli Emirati Arabi Uniti, la cui candidatura sarà annunciata a maggio, rimarrà in orbita per otto giorni.