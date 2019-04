I topi sulla ISS iniziano a correre in cerchio (VIDEO)

I topi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno cominciato a correre in cerchio dopo 7-10 giorni nello spazio. Questo è stato affermato in un articolo pubblicato su Scientific Reports. Video pubblicato su YouTube.

Il materiale afferma che inizialmente i roditori si comportavano allo stesso modo delle loro controparti nel gruppo di controllo sulla Terra: mangiavano, dormivano, lavavano, studiavano lo spazio e si chiamavano a vicenda. Poi il loro comportamento è cambiato: i topi hanno iniziato a correre in tondo nella gabbia, aggrappandosi al muro con le zampe.

Come notato nell'articolo, solo i giovani hanno iniziato a fare questo. Gli scienziati hanno suggerito che non gli bastava il movimento, o che hanno cercato in questo modo di superare lo stress dell’assenza di peso.

I ricercatori hanno condotto tale esperimento per determinare gli effetti dell’assenza di peso prolungata nello spazio (questo può essere osservato più rapidamente nei topi che negli umani).