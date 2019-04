NASA svela le qualità necessarie per diventare astronauta

"Le principali qualità che apprezziamo rimangono le stesse: non importa dove vanno gli astronauti, vogliamo che siano dei buoni leader e che siano in grado di eseguire gli ordini. Dei buoni membri di un team sono persone con cui non entri in conflitto nel rimanere in una stanza chiusa per mesi (o anche di più)", ha detto l'interlocutore dell'agenzia. Secondo lei, l'addestramento degli astronauti varia a seconda della loro missione e dei compiti specifici.

“Ora, mentre la nostra attenzione si sposta sull'invio di persone sulla Luna e su Marte, gli equipaggi si prepareranno per altri compiti oltre a quelli necessari per la Stazione Spaziale Internazionale", ha spiegato Dean.

Ha detto che di fronte allo sviluppo del settore privato nel programma spaziale, la NASA "consente ai suoi partner commerciali di formare astronauti al pilotaggio delle loro navi".

"La NASA svolge tutto l'addestramento iniziale per i candidati astronauti, assicurando che la loro formazione sia al giusto livello mentre sono in attesa della missione che devono svolgere, e inoltre insegna loro tutto a esclusione dell'uso dei sistemi che appartengono ad altre società o ad altri paesi", ha detto l'interlocutrice dell'agenzia.

Ora 11 persone stanno venendo addestrate per diventare astronauti della NASA. Sono state selezionate nel 2017 su oltre 18.000 applicazioni, un numero record nella storia della NASA. Secondo Dean, il crescente interesse per la professione degli astronauti è dovuto alla divulgazione del tema spaziale, così come alle missioni che la NASA sta portando avanti.

"Penso che il pubblico sia eccitato dai piani di ricerca della NASA, questo di per sé aumenta il numero di applicazioni che riceviamo; questo inoltre porta anche a più libri e film sullo spazio, il che porta anche ad un aumento di interesse", ha detto a Sputnik la ​​dipendente del Johnson Center della NASA, che diventerà la "casa" degli astronauti futuri e attuali. Non ha rivelato informazioni al momento sul prossimo reclutamento, ma ha espresso la speranza che l'interesse degli americani nel volo spaziale sarebbe cresciuto.