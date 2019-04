Arrestato collega di Assange in Ecuador

Un uomo vicino al fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è stato arrestato in Ecuador, ha detto il ministro dell'Interno Maria Paula Romo in un'intervista alla radio Sonorama.

Secondo lei, l’uomo è sospettato di aver interferito negli affari interni del paese.

Ha detto che il detenuto ha viaggiato più volte con l'ex ministro degli Esteri dell'Ecuador Ricardo Patiño in Colombia, Spagna e Venezuela.

Inoltre, due hacker russi che sono considerati vicini ad Assange potrebbero presto essere arrestati, ha aggiunto Maria Paula Romo.

© Sputnik . Demond Cureton Avvocato Assange: Arresto viola diritto internazionale

A sua volta, l'avvocato di Assange Carlos Poveda ha chiarito a Sputnik che si tratta dell’arresto di un amico del fondatore di WikiLeaks.

"Si tratta di un amico, non di un suo consigliere, gli avvocati non sanno per quale motivo è stato arrestato, ma non è vero che è una specie di assistente", ha detto la fonte dell'agenzia.

Ha aggiunto che le autorità dell'Ecuador non consentono al detenuto di parlare con degli avvocati.