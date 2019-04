Media: l'Ecuador ha dovuto spendere quasi 6 milioni di dollari per la sicurezza Assange

Il ministro degli esteri dell'Ecuador, Jose Valencia, ha fatto sapere che per tutto il tempo di permanenza di Julian Assange nell'ambasciata di Londra, dal 2012 al 2018, Quito ha dovuto spendere 5,817 milioni di dollari per garantirgli la sicurezza. Lo riporta oggi il portale Comercio.

Valencia ha osservato che, oltre ai quasi sei milioni di dollari, nello stesso periodo l'Ecuador ha dovuto pagare tutte le spese personali di Assange. Nello specifico: quasi 400 mila dollari di spese mediche, vitto e lavanderie, e altri 300 mila dollari di spese legali solo nel 2012.

Oggi Julian Assange è stato arrestato dopo che l'Ecuador, nella cui ambasciata di Londra viveva da rifugiato dal 2012 per sfuggire all'estradizione negli Stati Uniti, gli ha revocato la concessione di asilo. Il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di aver collaborato con l'informatore Bradley Manning (Chelsea, dopo il cambio di sesso) in un attacco informatico ai danni del dipartimento della difesa. Il tribunale di Londra ha stabilito che gli Stati Uniti devono fornire al Regno Unito tutti i documenti per l'estradizione di Assange entro il 12 giugno.

