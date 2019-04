USA, Trump: Wikileaks? Non sono affari che mi riguardano

"Non so niente di Wikileaks; non sono affari che mi riguardano”, ha commentato così oggi Trump l'arresto di Assange.

Trump era molto meno riluttante ad affrontare lo stesso tema nel 2016, durante la sua campagna elettorale, quando il sito internet di Assange pubblicò un certo numero di documenti relativi alla campagna di Hillary Clinton. Allora egli definì "fantastico" il lavoro dell'organizzazione, affermando perfino di amarlo.

Oggi è stato arrestato dopo la revoca d'asilo da parte dell'Ecuador il co-fondatore di Wikileaks Julian Assange. Abitava nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra fin dall'anno 2012.

Il magistrato del Regno Unito ha trovato Assange colpevole di aver infranto le condizioni della cauzione perché non ha presentato prove per una "valida scusa" ed ha condannato l'informatore a un massimo di 12 mesi in prigione.

Julian Assange è accusato di aver aiutato Chelsea Manning ad hackerare computer riservati. Negli Usa rischia fino a 5 anni di carcere.

Scoprirne di più: Arresto di Julian Assange