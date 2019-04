Anadolu mette a confronto i caccia Su-57 e F-35

Stando all'infografica di Anadolu, il Su-57 sarebbe superiore all'F-35 in termini di velocità (2600 km/h contro 1931 km/h), autonomia di volo (5,8 ore contro 2,36 ore), carico massimo di combattimento (10 tonnellate contro 8,16 tonnellate) e peso massimo al decollo (35.480 tonnellate contro 31.751 tonnellate). Tra le caratteristiche del Su-57, l'agenzia turca sottolineano la capacità di decollare e atterrare su brevi distanze, il volo supersonico e la super-manovrabilità. Per quanto riguarda l'F-35, si fa menzione alla sua capacità di atterraggio verticale e di coordinamento di un squadra aerea nella zona nemica.

In precedenza, il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che Ankara è pronta a sostituire l'F-35 con il Su-57, se gli Stati Uniti si rifiuteranno di fornire alla Turchia il loro caccia.

© Sputnik . Ministero della Difesa russo Il National Interest mette a confronto i caccia Su-57 e F-35

La Turchia intende acquisire almeno 100 F-35 Lightining II. L'acquisto è fatto come parte del programma di sviluppo multinazionale del caccia di quinta generazione, al quale Ankara ha aderito nel 2002. Gli Stati Uniti intendono negare la concessione del caccia F-35 alla Turchia a causa dell'acquisto dei sistemi missilistici russi S-400.

L'F-35 è un caccia statunitense di quinta generazione. La sua produzione è iniziata nel 2006 ed è entrato in servizio per la prima volta nel 2012. Esistono tre versioni di caccia: una variante a decollo e atterraggio convenzionale, una variante a decollo corto e atterraggio verticale per le portaerei di dimensioni ridotte, e una variante per l'uso su portaerei convenzionali dotate di catapulte

Il caccia russo di quinta generazione Su-57 è entrato in servizio nel 2010. È progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e marittimi. Combina elevata manovrabilità e velocità supersonica. È dotato di un moderno complesso di apparecchiature di bordo e sistemi che gli consentono di non essere rilevato dai radar.