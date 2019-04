Sudan, ministro Difesa: Elezioni si terranno dopo periodo di transizione di due anni

Durante il suo discorso, il ministro ha annunciato la formazione di un consiglio militare che governerà il paese per due anni.

Obiettivo, ha spiegato, è la preparazione delle condizioni per un trasferimento pacifico del potere, la creazione di partiti politici e lo svolgimento di elezioni libere ed eque alla fine del periodo di transizione, così come la creazione di una costituzione permanente per il paese.

Ha esortato tutti i gruppi armati del paese ad aiutare le forze armate ad assicurare la protezione della vita pacifica dei civili.

”Stiamo esortando tutti coloro che hanno armi e tutti i gruppi armati ad unirsi alla patria e a dare il loro contributo alla sua costruzione”, ha detto il ministro in un comunicato televisivo.

Il ministro ha invitato tutti a garantire una vita pacifica ai civili e ad astenersi dall’attaccare le istituzioni statali.

Nel frattempo, i manifestanti sudanesi hanno dichiarato che continueranno le loro proteste fuori dal quartier generale dell’esercito nella capitale Khartoum dopo che il ministro della Difesa ha annunciato la detenzione di Omar Bashir.

Giovedì Auf ha dichiarato che Bashir, che era al potere da quasi 30 anni, è stato arrestato e che nel paese è stato imposto uno stato di emergenza di tre mesi.