Il gatto di Assange ha lasciato l'ambasciata ecuadoriana di Londra lo scorso settembre

"Non è qui dallo scorso settembre, credo, Gli avvocati di Assange lo hanno portato via da tempo... Questo non è un negozio di animali, quindi non teniamo animali qui", ha detto il portavoce dell'ambasciata. Julian Assange ha preso il suo gatto nel 2016. Nel 2018 l'ambasciata l'ha obbligato ad occuparsi del suo vitto e della sua pulizia. In caso contrario, l'animale sarebbe stato allontanato e affidato ad un rifugio. Nel novembre dello stesso anno, Hannah Jonasson, autrice del sito Justice for Assange, ha fatto sapere che Assange aveva consegnato il suo gatto ai propri legali.

Il gatto di Assange è molto popolare sui social network e ha anche una sua pagina su Twitter.

Oggi Julian Assange è stato arrestato dopo che l'Ecuador, nella cui ambasciata di Londra viveva da rifugiato dal 2012 per sfuggire all'estradizione negli Stati Uniti, gli ha revocato la concessione di asilo. Assange, noto per essere il fondatore del sito WikiLeaks, nel 2010 è stato condannato da un tribunale svedese per reati sessuali. Al processo non si presentò e fece perdere le sue tracce per diverso tempo. Inserito nella lista dei ricercati internazionali, venne arrestato a Londra ma fu presto rilasciato su cauzione. Nel 2017, il caso contro di lui in Svezia è stato chiuso, ma dopo l'arresto di oggi, l'Ufficio del procuratore svedese ha annunciato la possibilità di riaprirlo.

Assange e i suoi sostenitori temono che la Svezia possa estradarlo negli Stati Uniti, dove rischia fino a 35 anni di carcere o la pena di morte per aver pubblicato documenti segreti dal dipartimento di sstato americano. Oggi il dipartimento della giustizia americano ha annunciato che Assange è accusato anche di cospirazione al fine di commettere un attacco informatico.

