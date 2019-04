Assange potrebbe essere processato alla Crown Court dove la sentenza massima è di 12 mesi

In precedenza, il co-fondatore di Wikileaks Julian Assange, era stato arrestato dopo la revoca d'asilo politico da parte dell'Ecuador.

Il magistrato del Regno Unito ha trovato Assange colpevole di aver infranto le condizioni della cauzione perché non ha presentato prove per una "valida scusa" ed ha condannato l'informatore a un massimo di 12 mesi in prigione.

© REUTERS / Henry Nicholls Assange accusato di cospirazione nel caso Chelsea Manning, si dichiara innocente

Il magistrato ha anche aggiunto che la richiesta di estradizione per Assange verrà esaminata il prossimo 12 giugno.

Parlando al tribunale dopo l'arresto di Assange, il suo avvocato ha sostenuto che il co-fondatore di Wikileaks aveva una scusa valida per rompere la cauzione aggiungendo però che Assange non presenterà alcuna prova al riguardo.

Assange rimarrà in custodia fino alla prossima udienza, che si svolgerà il 2 maggio.

Scoprirne di più: Arresto di Julian Assange