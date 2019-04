Germania, approvato l'acquisto di tre nuovi aerei per il governo

Dopo una serie di guasti, il Bundestag ha approvato lo stanziamento di 640 milioni di euro per l'acquisto di tre nuovi aerei governativi. Lo riferisce oggi la Welt.

Negli ultimi tempi gli aerei governativi tedeschi hanno avuto numerose avarie, tra cui pneumatici rotti, guasti all'idraulica e al sistema di comunicazione, che hanno costretto i politici, in particolare la cancelliera Angela Merkel, a dover usare dei voli di linea per spostarsi.

Ora, il comitato del bilancio del Bundestag ha deciso di destinare 640 milioni di euro per l'acquisto di tre nuovi velivoli per i servizi di stato, che si andranno ad aggiungere agli altri quattordici aerei di proprietà federale, in servizio da oltre vent'anni.

"Ce l'abbiamo fatta: è stato approvato l'acquisto di tre Airbus A350-900", ha scritto su Twitter il portavoce dell'Aeronautica militare tedesca.