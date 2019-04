Assange: "UK deve resistere a questo tentativo dell'amministrazione Trump!"

"UK must resist this attempt by the Trump administration" (Regno unito deve resistere a questo tentativo dell'amministrazione Trump) - ecco le grida di Julian Assange arrestato dalla polizia britannica.

Oggi Assange è stato arrestato, su invito dell'ambasciatore, all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove ha trascorso gli ultimi 7 anni della sua vita.

