Sulle coste bulgare del Mar Nero trovati 170 kg di cocaina

"Nel Mar Nero, abbiamo trovato sei scatoloni di cocaina avvolti con materiale impermeabile e salvagenti", ha dichiarato il ministro degli Interni bulgaro Mladen Marinov.

Secondo il ministro, Sofia e Bucarest lavorano insieme dal 5 aprile, e due giorni fa dalla costa romena erano stati mandati oltre 150 kg di cocaina.

Anche il primo ministro bulgaro Boyko Borisov ha commentato i risultati del lavoro dei ministeri.

"Questa quantità di droga nel mondo raramente viene sequestrata. Faccio appello ai nostri oppositori, che sostengono che i nostri dipartimenti non funzionano o, come hanno detto due anni fa, che prendono parte al traffico di droga: queste stesse persone hanno sequestrato una quantità record di droga al cofine in due anni," - ha sottolineato il premier.