Russi indicano lo stipendio necessario per una vita dignitosa

Ad un cittadino russo comune servirebbero 66mila rubli al mese (circa 900 €) per una buona vita, scrive il giornale Rossiyskaya Gazeta riferendosi ad un sondaggio dell'Università di Finanza del governo della Federazione Russa.

Gli esperti hanno stabilito che per i moscoviti serve uno stipendio più alto per una vita dignitosa: almeno 100mila rubli al mese (circa 1450 €). I residenti di San Pietroburgo sono al secondo posto: per loro servono 91mila rubli al mese (circa 1300 €).

Secondo lo studio, stipendi più bassi servono per chi vive a Chita (50mila rubli, 700 €), Ulan-Ude (54mila rubli, 750€), così come Barnaul e Yakutsk (55mila rubli, 750€).

Il sondaggio ha inoltre mostrato che il 24% dei russi che vivono in città di dimensioni medie e grandi ha già raggiunto il livello di reddito di cui ha bisogno: la maggior parte di questi intervistati è stata registrata a Mosca, Kazan, Grozny e Makhachkala.

Allo stesso tempo il 19% degli intervistati prevede di ottenere lo stipendio desiderato nei prossimi cinque anni, mentre il 48% è convinto che non riuscirà mai a ricevere quanto necessario.

Gli esperti hanno inoltre determinato i beni necessari per i russi per sentirsi realizzati: tra di loro la proprietà di una casa, un auto, l'opportunità di ricevere cure e istruzione, mangiare, praticare sport o svolgere attività preferite, recarsi a teatro, mostre, avere un lavoro interessante che dia spazio alla creatività e viaggiare in tutto il Paese e all'estero.