Scoperte caratteristiche genetiche simili tra Mammut e Uomo di Neanderthal

I ricercatori sono riusciti a trovare affinità in diversi geni responsabili del colore della pelle e dei capelli, nonché del loro spessore, dell'accumulo di grasso e della termoregolazione.

La Kislev e Barkai ritengono che i Mammut e l'Uomo di Neanderthal fossero simili perché vivevano vicini ed acquisivano tratti simili per l'influenza dello stesso ambiente.

I ricercatori credono inoltre che l'Uomo di Neanderthal abbia tratti genetici simili perché si cibava dei mammut per decine di migliaia di anni. Tuttavia, questa ipotesi è controversa, i ricercatori del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology avevano in precedenza sostenuto che i Neanderthal mangiavano cavalli e cervi e si prendevano cura dei mammut.