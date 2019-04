Esperto: la NATO non ha risorse per fare pressione sulla Russia nell'Artico

© Sputnik . Ramil Sitdikov Putin paragona l'attività militare della Russia e quella della NATO

"Non credo che la situazione militare nella regione artica possa aggravarsi. La NATO non ha aerei per operare a temperature estremamente basse, non ha navi adatte alle condizioni artiche. In Occidente però capiscono il significato geopolitico e militare dell'Artico, in quanto è attraversato dalle rotte dei bombardieri americani per condurre un attacco contro la Russia", ha detto Lipovoy.

Egli ha osservato che, in teoria, i possibili obiettivi degli attacchi NATO, in caso di aggravamento della situazione, potrebbero essere le strutture e le infrastrutture del petrolio e del gas.