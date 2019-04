Putin paragona l'attività militare della Russia e quella della NATO

"Il presidente della Finlandia, in qualità di rappresentante di uno stato neutrale, qualche tempo, ci ha invitati a far volare gli aerei militari con i transponder accesi. E abbiamo accettato immediatamente questa proposta, nel rispetto delle nostre relazioni con la NATO. Quindi dovreste chiedere alla NATO perché non è d'accordo", ha detto Putin.

Il presidente ha sottolineato che l'attività dell'aviazione russa nella zona baltica dell'Artico è inferiore all'attività dei paesi della NATO.

Il Forum Artico Internazionale è una delle piattaforme chiave per discutere i problemi e le prospettive della regione artica a livello globale. Riunisce gli sforzi delle autorità statali, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche e imprenditoriali della Russia e di altri paesi per una discussione appassionata e uno scambio approfondito di opinioni sulle questioni di attualità della crescita sostenibile nella regione artica.