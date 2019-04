Putin: Non abbiamo perso nulla nel settore energettico nonostante sanzioni

"Non dimentichiamo che la Russia è un grande paese con capacità idroelettriche; stiamo sviluppando e svilupperemo energia nucleare. Di tutta l'energia che generiamo solo il 16% è nucleare. In Francia l'energia nucleare rappresenta già il 90% dell'intera produzione energetica. Noi dobbiamo arrivare al 25%. Fino a qui non abbiamo perso nulla... Per quanto riguarda la pressione sanzionatoria, essa è in parte un ostacolo, anche se in una certa misura ci spinge a sviluppare attivamente le nostre tecnologie", ha detto Putin.

Il Forum Artico Internazionale è una delle piattaforme chiave per discutere i problemi e le prospettive della regione artica a livello globale. Riunisce gli sforzi delle autorità statali, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche e imprenditoriali della Russia e di altri paesi per una discussione appassionata e uno scambio approfondito di opinioni sulle questioni di attualità della crescita sostenibile nella regione artica.