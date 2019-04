In Antartide sta per staccarsi un gigantesco iceberg

L'iceberg, che presto scivolerà via dal ghiacciaio Brant, avrà una superficie di oltre un 1, 500 chilometri quadrati e uno spessore di circa 150-250 metri.

I ricercatori osservano con attenzione la piattaforma del ghiacciaio di Brant dal 2012, da quando è stato osservato un aumento delle crepe, rimaste immutate nei precedenti 35 anni.

La crepa è cresciuta gradualmente e nell'ottobre 2016 è apparsa la seconda: si trova a nord e corre perpendicolarmente alla prima.

Come previsto, le crepe si “incontreranno” nei prossimi due mesi e di conseguenza formeranno un nuovo grande iceberg. Si osserva che la stazione di ricerca britannica Halley sul ghiacciaio Brant è stata spostata a circa 23 chilometri di profondità, al di là della

zona pericolosa.

Secondo i ricercatori, la scissione del ghiacciaio Brant, probabilmente, non è legata al riscaldamento globale: eventi simili, come dicono gli esperti, si presentano di volta in volta e sono parte del processo naturale. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico è un problema grave, che colpisce in generale il mondo e in particolare in Antartide.