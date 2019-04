Lavrov: problemi nel processo di coordinazione della strategia artica

Gli USA non vogliono accennare alla futura strategia artica per l’accordo sul clima di Parigi e altri importanti accordi internazionali, ma la Russia spera che alla fine prevalga lo spirito di squadra, ha detto martedì il ministro degli Esteri Serghey Lavrov.

“Si preparano documenti molto importanti, tra cui la strategia artica fino all’anno 2025. L'accordo non è facile. In particolare, i colleghi americani non vogliono nemmeno menzionare questa strategia all’accordo sul clima di Parigi, non vogliono menzionare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fino al 2030. Tutti gli altri sono convinti che senza questa strategia, naturalmente, andrà peggio", ha detto Lavrov, parlando alla quinta sessione internazionale del forum artico.

"Il lavoro è abbastanza duro, spero che prevalga lo spirito di squadra" ha detto il ministro degli Esteri russo.

Il forum internazionale “Artico, il territorio del dialogo" è uno dei principali luoghi di discussione per i problemi e prospettive della regione artica a livello mondiale.

Riunisce gli sforzi di enti pubblici, organizzazioni internazionali, rappresentanti scientifici e comunità d'affari della Russia e dei paesi stranieri, per i dibattiti e scambio di opinioni che riguardano i problemi attuali della crescita sostenibile della regione Artica.