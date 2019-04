Gli USA minacciano un nuovo attacco nella guerra commerciale con l’Europa

L'elenco comprende una vasta gamma di prodotti. In particolare, l'aumento delle tasse può riguardare gli aerei commerciali e i loro componenti, abbigliamento, formaggi europei (cheddar, edam e Roquefort), frutti di mare e vino.

Come spiegato dall’ufficio del Commercio americano, dazi supplementari si propone di introdurli per recuperare i danni americani per le sovvenzioni dell'Unione europea all’Airbus. La parte americana stima le sue perdite annuali per la politica di Bruxelles fino a 11 miliardi di dollari. L'Organizzazione Mondiale del commercio ha concluso che questi sussidi hanno effetti negativi sugli Stati Uniti.

“Il nostro obiettivo finale è quello di raggiungere un accordo con l'UE sulla cessazione di tutte le sovvenzioni non accordate con l’OMC, per la costruzione di grandi aerei civili. Quando l'UE smetterà di emettere questi sussidi, gli USA annulleranno i dazi supplementari emessi in risposta”, si legge in un comunicato del rappresentanza commerciale.

L'elenco presentato delle merci è incompleto, la sua versione finale dovrebbe arrivare nell'estate 2019 dopo la revisione dell'arbitrato dell’OMC.

La Commissione d’appello dell'OMC nel 2018 ha preso una decisione sulla controversia pluriennale tra la compagnia americana Boeing e la Airbus francese.

La Commissione ha riconosciuto l'illecito vantaggio che la compagnia francese ha ricevuto da parte delle autorità dell'Unione Europea. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno il diritto di imporre dazi compensativi sulle merci in arrivo dall'Europa. All'inizio del 2019 l’OMC ha sostenuto la Airbus, riconoscendo che la controparte americana della Boeing ha ricevuto sostegno finanziario illegale.