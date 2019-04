La Gran Bretagna ha approvato una legge che impedisce la Brexit “dura”

Il disegno di legge, che obbliga il governo britannico a chiedere il rinvio della Brexit per evitare l'uscita dall'UE senza un accordo, ha ricevuto l’approvazione reale, quindi è diventato legge, ha detto la Camera dei Comuni del Parlamento.

"Dopo aver ricevuto l'approvazione di entrambe le Camere del Parlamento, il disegno di legge ha ricevuto l’autorizzazione reale. La proposta del Governo, in conformità alla legge in materia di estensione del periodo di uscita del Regno Unito dall’UE, sarà discussa in Parlamento domani" ha riferito la Camera dei Comuni su Twitter.

Lunedì, il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Lord, in seguito il documento ha ricevuto l'approvazione definitiva dalla Camera dei Comuni.

Il documento è stato preparato da un gruppo di deputati della Camera bassa del Parlamento di vari partiti guidati dalla laburista Yvette Cooper e dal conservatore Oliver Letwin. Secondo gli autori, la legge dà la possibilità all'ultimo minuto di evitare il disastro dell'uscita dall'UE senza un accordo.

Il diritto di determinare il tempo necessario per il rinvio della Brexit viene fornito dal documento a Theresa May.

La premier ha annunciato che chiederà all'UE di spostare la scadenza della Brexit dal 12 aprile a data da destinarsi, eppure i parlamentari sembrano aver ritenuto opportuno andare sul sicuro e garantire l'impossibilità di uscire dall'UE senza un accordo.

Il governo ha agito contro l'adozione di questo disegno di legge. Come precedentemente detto a Sputnik dall'ufficio della premier, questa legge lega le mani prima della premier nelle trattative con l'Unione Europea.