Gli Stati Uniti mettono in guardia l'Egitto riguardo l'acquisto dei Su-35 russi

La Casa Bianca ha avvertito l’Egitto riguardo possibili sanzioni che verranno emesse se il Cairo acquisterà aerei militari russi Su-35. Ne ha parlato il rappresentante dell'amministrazione degli Stati Uniti ai giornalisti durante una riunione.

Secondo il rappresentante, Washington ha già affrontato la stessa situazione con la Cina, l’India e la Turchia. Il funzionario ha spiegato che negli Stati Uniti vige la Caatsa (la legge sulla lotta contro i nemici dell'America attraverso le sanzioni).

Il documento prevede misure di ritorsione per quei Paesi che concludono accordi con i settori della difesa o dell’intelligence russi.

Il portavoce della Casa Bianca ha sottolineato che se gli Stati vogliono mantenere e ampliare le relazioni con Washington, devono prestare attenzione a questa legge. Martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà l'omologo egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e discuteranno dei conflitti in Medio Oriente, dei problemi di sicurezza, riforme economiche e diritti umani in Egitto, ha detto il funzionario.

Alla fine di marzo il capo della Rosoboronexport, Sergei Kornev, ha detto che la Russia e l'Egitto non hanno firmato il contratto per la fornitura dei caccia Su-35, ma ha detto che Mosca è pronta a fornire armi al Cairo.

Pochi giorni prima, di questo contratto ne aveva scritto il quotidiano Kommersant, citando delle fonti.

Il caccia Su-35 è un combattente multifunzionale della generazione 4++. L'ultimo aereo da combattimento, costruito sulla base del progetto T-10S, è diventato la base per la serie di caccia Su-27 / Su-30 e per le loro modifiche.

L’aereo è acquistabile nella versione per l’aviazione russa così come nella versione venduta in Cina (che ha ricevuto 24 aerei, i primi consegnati nel dicembre 2016). Inoltre, un contratto di fornitura è stato firmato con l'Indonesia.