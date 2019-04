Rostec realizzerà stampante 3D per motori aerei

La holding Roselectronika (parte di Rostec) creerà la prima stampante 3D russa a fascio di elettroni per la stampa con polveri metalliche nel 2020, ha detto il servizio stampa di Rostec.

"Le nuove attrezzature renderanno possibile la produzione di prodotti ultraresistenti per l'industria aerospaziale, la medicina, la produzione di gioielli, l'arte, lo sport e l'industria automobilistica. Il primo modello completo sarà prodotto alla fine del 2020", ha affermato il servizio stampa.

© Foto : Pixabay Carne e pesce sintetici verranno stampati in 3D sulla ISS

La stampante 3D a fascio di elettroni renderà possibile la produzione di parti per motori a reazione di razzi e pale di turbina per motori aeronautici, impianti medici individuali, gioielli di forma complessa, elementi leggeri di strutture architettoniche e catodi termici metalloidi.

Il servizio stampa ha osservato che i principali vantaggi di una stampante a fascio di elettroni per la stampa di polveri metalliche sono alta velocità, precisione, bassa sensibilità alla qualità della polvere, nessuna necessità di un sistema di riscaldamento ad alta temperatura esterno e la creazione di un'atmosfera protettiva nella camera di lavoro.

"La tecnologia di stampa che utilizza il metodo della fusione di particelle di metallo per polveri metalliche consente di produrre parti di qualsiasi complessità, compresi prodotti con dimensioni di 0,2-0,4 mm. La stampa 3D di prodotti con un design bionico in alcuni casi riduce il peso dell'86%, il che è impossibile per ottenere utilizzando le tecniche di produzione tradizionali", ha affermato Dmitry Trofimov, direttore generale dell'azienda scientifica e di produzione Toriy(sviluppatore di stampanti, parte di Roselectronika), le cui parole sono state citate dal servizio stampa di Rostec.