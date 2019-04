Astronauti NASA compiono passeggiata spaziale di sei ore

La McClain e Saint-Jacques hanno lasciato la stazione intorno alle 12:50 (ora italiana) e vi hanno fatto verso le 18:50. Dopo aver lasciato la camera di depressurizzazione, i colleghi Nick Haig e Christina Koch li hanno aiutati a togliersi la tuta spaziale.

Per la McClain, questa è stata la seconda passeggiata nello spazio; per Saint-Jacques, la prima della sua carriera.

In precedenza, gli astronauti della NASA Anne McClain, Nick Haig e Christina Koch hanno condotto due passeggiate spaziali pianificate per sostituire delle batterie. Durante la passeggiata spaziale di oggi, la McClain ha iniziato il lavoro di cablaggio per l'unità di alimentazione Canadarm2. Saint-Jacques, invece, ha eseguito dei lavori per la preparazione della stazione alle future passeggiate nello spazio.