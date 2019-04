Slovacchia, saranno vietati gli animali nei circhi

Le esibizioni nei circhi e in altri luoghi pubblici di tutti i tipi di animali, eccetto cani, gatti e furetti domestici, saranno bandite in Slovacchia a partire dal prossimo primo settembre. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'agricoltura slovacco.

"Questa decisione è stata presa in conformità con la legge sulla protezione degli animali entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno, che definisce gli animali come 'creature viventi ed emotive'", si legge nella nota del dicastero.