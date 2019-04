A volte finiscono! In Georgia aboliti gli esami per il diploma

Lunedì il Parlamento della Georgia ha approvato l'iniziativa legislativa del governo in terza lettura sull'abolizione degli esami finali di diploma per gli studenti della scuola dell'obbligo.

Il sistema scolastico georgiano prevede 12 anni di studio e gli esami finali venivano tenuti al termine degli ultimi due anni, in fasi separate.

"L'iniziativa è stata sostenuta da 80 deputati, mentre otto erano contrari", ha dichiarato dopo il voto Georgy Volsky, vicepresidente del parlamento georgiano.

La sessione dell'organo legislativo è stata trasmessa in diretta televisiva dai canali nazionali georgiani.

Gli emendamenti alla legge sull'educazione generale entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul sito web della gazzetta legislativa della Georgia.

In precedenza, il Ministero dell'Istruzione della Georgia, nel quadro della riforma, aveva annullato gli esami finali per gli studenti dell'11° anno dal 2019 e per quelli del 12° anno dal 2020. Questa decisione ha causato malcontento tra gli studenti del 12° anno delle scuole georgiane, che avevano programmato di organizzare una manifestazione su larga scala a febbraio, chiedendo che il Ministero della Pubblica Istruzione annullasse gli esami per loro già nel 2019.

Il primo ministro georgiano Mamuka Bakhtadze ha affermato che dal 2019 gli esami finali saranno annullati per gli studenti sia dell’11° e del 12° anno.