Ecco come puoi aumentare la velocità dell'internet wireless

Un esperto della società britannica Virgin Media ha svelato otto metodi per aumentare la velocità della rete wireless. È riportato da The Sun.

In particolare, gli utenti dovrebbero pulire regolarmente la cache del loro browser Internet, in quanto ciò potrebbe aumentare la sua velocità. Inoltre, è necessario prestare attenzione alla versione del browser e, se possibile, scaricare gli aggiornamenti.

L'esperto ha anche notato che il software antivirus (software) influenza la velocità d'Internet. Secondo lui, in questo caso, bisogna scegliere solo software di alta qualità.

Un altro modo è fermare le applicazioni in background, il cui funzionamento può influire negativamente sulla velocità d'Internet.

Inoltre, è necessario prestare attenzione alla posizione del router Wi-Fi. Per aumentare la velocità di connessione, è meglio a installarlo il più in alto possibile e/o a collocarlo in altre stanze dove funziona meglio.

Non dovresti installare il router vicino alle finestre, in questo caso, la potenza del segnale all'interno della stanza sarà inferiore.

Non dovremmo dimenticare d'impostare una password per la rete domestica, ha ricordato l'esperto. In caso contrario, altri utenti saranno in grado di connettersi a esso senza ostacoli, a seguito della quale la velocità di connessione diminuirà.

È inoltre necessario tenere conto della presenza nelle case dei cosiddetti "punti neri", luoghi in cui il segnale del router è bloccato da muri spessi o alcuni tipi d'isolamento ed evitare l'installazione di un router in queste aree.